BM&FBOVESPA avalia metodologia do índice Bovespa

"Mexer num índice que tem 45 anos tem muito risco", disse Edemir. Ele admitiu ajustes, mas que seriam implementados em um período mais longo, de dois a três anos. Também podem vir a ser criados novos índices.

A reavaliação do índice inclui análise do período de validade da carteira, que hoje é quadrimestral. Outra questão se refere a um gatilho para frear a negociação de ações que passem a valer muito pouco. No exterior, em alguns casos, há mecanismos que obrigam as companhias a fazer grupamentos para reduzir o giro dos papéis. Nenhum dos pontos, entretanto, está definido.

Edemir afirmou que, no momento, a regra não muda. Isso significa que nada impede que as empresas X - OGX, LLX e MMX - continuem a fazer parte do índice na próxima revisão da carteira do Ibovespa, em 1º de setembro. "A regra é clara e não muda", brincou.

O estudo da Bolsa se baseia em casos internacionais. De acordo com Edemir, o início do trabalho se deu pelo caso da Mundial. O papel da empresa passou a ter uma liquidez extraordinária, que não refletia o valor real do negócio. A companhia queria ir ao Novo Mercado, o que passou a gerar desconfiança no mercado financeiro. Mais tarde, ficou comprovada fraude e o caso, que ficou conhecido como Bolha do Alicate, chegou à Justiça.