BNDES aprova crédito de R$ 45 mi para cia de navegação da AM O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 45 milhões para a Companhia de Navegação da Amazônia (CNA), sediada em Manaus. Segundo nota do banco, o crédito tem objetivo de modernizar a frota da empresa, mediante a construção de dois barcos, com potência de 1.200 hp, e 14 balsas de casco duplo, para transporte de petróleo e derivados. Ainda de acordo com o comunicado, além das 16 embarcações, a CNA prevê a construção de mais um barco e quatro balsas de casco duplo, com recursos próprios, elevando o investimento para R$ 51 milhões. A CNA é uma empresa do grupo Libra, de controle familiar, que atua em diferentes segmentos da navegação marítima e fluvial, além da operação de terminais portuários, armazenagem de cargas e serviços de reboques. Uma das principais atividades da empresa é conduzir da cidade de Coari até a refinaria de Manaus o petróleo extraído em Urucu, além de levar para distribuição no interior da Amazônia os derivados refinados na capital amazonense, observa a nota do BNDES.