BNDES aprova empréstimo de R$ 2,4 bi para Telemar A Telemar divulgou nota informando que o grupo obteve financiamento de R$ 2,4 bilhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Desse montante, cerca de R$ 2 bilhões irão para a Telemar Norte Leste e R$ 400 milhões para a Oi. Segundo a Telemar, os recursos serão utilizados no programa de investimentos da companhia para o triênio 2006-2008, estimado em R$ 6,7 bilhões. Terão destaque as áreas de dados, infra-estrutura de rede, tecnologia da informação e serviços de voz em telefonia fixa e móvel. De 1998 a 2005, o grupo Telemar investiu cerca de R$ 26 bilhões. O empréstimo tem prazo de 90 meses e custo médio de TJLP + 4,25% ao ano. Para os investimentos com tecnologia 100% nacional (cerca de R$ 300 milhões), a Telemar pagará TJLP + 2,5% ao ano. Para o restante, o custo é de TJLP + 4,5%. Os desembolsos serão feitos em três parcelas. A primeira delas, de R$ 1 bilhão, será liberada ainda este mês. As duas seguintes estão previstas para 2007 e 2008, conclui a nota.