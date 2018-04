BNDES aprova financiamento de fábrica de biodiesel O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou hoje que vai financiar uma nova fábrica de biodiesel da Granol Indústria Comércio e Exportação com R$ 35,6 milhões. Será a terceira planta de biodiesel da Granol e a segunda da empresa a ser financiada pelo BNDES, já que outra em Anápolis, em Goiás, já recebeu financiamento anteriormente. O investimento total da empresa é de R$ 44, 5 milhões no projeto. A nova fábrica vai se localizar no município gaúcho de Cachoeira do Sul, junto à unidade industrial processadora de soja que a Granol já tem no local. A capacidade de processamento da nova planta será de 88 mil toneladas/ano. A glicerina, subproduto do biodiesel, que vier a ser produzida pela fábrica "será vendida para fins industriais, ao preço estimado em 60% da cotação do produto para fins farmacêuticos", diz a nota do BNDES. A Granol não planta soja e vai comprar pelo menos 30% dos grãos para o biodiesel da agricultura familiar, buscando obter o "Selo Combustível Social" para o seu produto. Os recursos serão repassados pelas instituições estatais CAIXARS e federal Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). O BNDES diz na nota que, segundo levantamento do Ministério de Minas e Energia (MME), cerca de 40 novas unidades de biodiesel deverão ser implantadas no País. Isso dará ao País uma "capacidade de produção bem superior à necessária para o atendimento dos 2% de adição ao diesel mineral exigidos por lei a partir de janeiro de 2008", diz o texto. Frutas O BNDES aprovou também financiamento no valor de R$ 3,9 milhões para a COPAF Frutas S.A, para a implantação de uma fábrica cuja produção mensal será de 20 toneladas de frutas liofilizadas, em Petrolina (PE). Segundo nota divulgada pelo banco, esta é a primeira operação aprovada no âmbito da Linha de Inovação Produção, para o Nordeste. Segundo o banco, o método de frutas liofilizadas é considerado inovador do ponto de vista tecnológico no processamento de frutas e permite que, mesmo desidratadas, elas conservem todas as características nutricionais. A maior parte da produção será vendida no mercado internacional. A princípio, as frutas liofilizadas serão banana, manga e abacaxi.