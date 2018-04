BNDES aprova financiamento de nove petroleiros A Transpetro assina na próxima quinta-feira, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os contratos para a construção de nove navios petroleiros, no valor total de US$ 866 milhões. Os nove navios são cinco do tipo Aframax (capacidade de até 120 mil toneladas de porte bruto) e quatro Panamax (capacidade de até 80 mil toneladas de porte bruto) e serão construídos pelo Consórcio Rio Naval, composto pelo grupo MPE e estaleiro Sermetal. O consórcio teve aprovado o financiamento para a obra na última reunião de diretoria do BNDES, que aconteceu na quinta-feira da semana passada. Para que o financiamento fosse finalmente aprovado, depois de uma série de empecilhos técnicos e financeiros, o consórcio teve que ser reformulado. O grupo Iesa, que compunha o grupo vencedor dos dois lotes de encomendas da Transpetro na época da licitação, teve que deixar o consórcio, por ter em aberto junto ao BNDES dívidas anteriores. Outro problema a dificultar a aprovação da concessão do crédito foi a arquitetura financeira existente anteriormente para a construção dos navios, que exigia uma oferta de garantias elevada por parte do construtor. Esse problema foi solucionado quando a Transpetro, subsidiária de logística da Petrobras, decidiu ampliar de 20% para 46% sua participação no financiamento das obras de construção do total de 26 navios petroleiros encomendados, no valor final de US$ 2,483 bilhões no mercado brasileiro. Para dar conta da construção dos nove navios, o consórcio vencedor também passará por obras de ampliação e modernização de sua infra-estrutura, além de absorver tecnologias da coreana Hyundai, que dá suporte técnico ao projeto. O Rio Naval, localizado no antigo Ishikawajima, fará investimento de US$ 16 milhões a US$ 20 milhões. Hoje o Sermetal é o único estaleiro no país a possuir um dique seco, espaço necessário para a construção de plataformas de exploração e produção de petróleo, e por isso também pode ser privilegiado na concorrência por essas unidades. O contrato com o Rio Naval é o segundo assinado pela Transpetro, dentro do Programa de Renovação da Frota (Pronaf), lançado em 2004. O primeiro contrato foi assinado no começo deste ano com o Estaleiro Atlântico Sul, localizado em Suape (PE), também com a presença de Lula. O Atlântico Sul é controlado pela construtora Camargo Corrêa, em parceria com a Queiroz Galvão e Aker Promar. O Grupo vai construir 10 petroleiros do tipo Suezmax (capacidade de 160 mil toneladas de porte bruto), orçados em US$ 1,209 bilhão. Ainda restam por ser assinados os contratos com os estaleiros Mauá Jurong (RJ) e Itajaí (SC), que venceram a licitação da estatal para construção de navios de produtos e gaseiros, respectivamente. O primeiro construirá quatro navios por US$ 277 milhões, utilizados no transporte de derivados de petróleo. O segundo irá construir três navios de transporte de gás liquefeito por US$ 130 milhões. Maior armadora da América do Sul, a Transpetro possui frota de 46 petroleiros e afreta os demais de terceiros. No total são gastos anualmente US$ 1,2 bilhão no afretamento dos navios, valor pago a armadores estrangeiros.