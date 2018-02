BNDES aprova financiamento de R$ 115,7 mi para a CEG O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 115,7 milhões para a Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro (CEG). Segundo nota do banco, os recursos serão destinados aos projetos de implantação e saturação da rede de distribuição de gás natural canalizado em municípios do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e na Baixada Fluminense; de conversão de infra-estrutura de gás manufaturado para gás natural no Rio de Janeiro; e de substituição e renovação de rede e ramais em ferro fundido. O investimento total da CEG será da ordem de R$ 170 milhões. Ainda segundo a nota, em 2006, além do financiamento à CEG, o BNDES contratou com a Gás Natural São Paulo Sul (GNSPS) um financiamento de R$ 44 milhões e espera concluir, ainda este trimestre, mais dois financiamentos para empresas distribuidoras - cujos nomes não foram divulgados - que somam cerca de R$ 970 milhões.