BNDES aprova financiamento de R$ 198,7 mi à Acesita O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento no valor de R$ 198,7 milhões para a Acesita, equivalente a 60,4% do projeto de modernização e expansão da capacidade de produção de laminados a quente, na unidade industrial do município de Timóteo, em Minas Gerais. De acordo com nota do BNDES, o investimento total da empresa é de R$ 328,9 milhões. A Acesita aplicará R$ 105,9 milhões com recursos próprios, custeando 32,2% do projeto, enquanto os restantes R$ 24,4 milhões, equivalentes a 7,4%, serão financiados por instituições estrangeiras, por se tratar de aquisição de equipamentos importados. Ainda de acordo com o banco, o projeto de modernização e expansão da siderúrgica será realizado com a execução de nove subprojetos, em diferentes pontos da linha de produção. No setor de laminados a quente, a capacidade instalada da Acesita passará de 850 mil toneladas/ano para 900 mil toneladas/ano.