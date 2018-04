BNDES aprova financiamento de R$ 34,7 mi à Natura O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento à Natura Inovação e Tecnologia de Produtos Ltda, no valor de R$ 34,7 milhões, com o objetivo de implantar um novo Centro de Pesquisa e Tecnologia da Natura, em Campinas (SP). Segundo nota do banco, o projeto, previsto para ser inaugurado em 2008, terá área construída de 12 mil m² e poderá abrigar 300 pesquisadores. Ainda segundo nota do BNDES, o novo Centro de Pesquisa e Tecnologia tem como meta "antecipar a demanda de novas tecnologias e fortalecer a cultura de pesquisas" na Natura. Na sua construção foram consideradas três grandes áreas: laboratórios, corporativas e de suporte. Os laboratórios terão 4.770 m²; as áreas corporativas, 5.530 m²; e as áreas técnicas e de apoio, 1.700 m². De acordo com o BNDES, para a escolha do local de construção do centro a Natura levou em conta a facilidade de acesso aos aeroportos e à fábrica da empresa localizada no município paulista de Cajamar. Segundo o banco, a Natura conta com cerca de 627 mil consultoras, 566 mil no Brasil e 60 mil no exterior (Argentina, Peru, Chile, México, Venezuela e França), e mais de 6 mil colaboradores.