BNDES aprova financiamento de R$ 566,2 mi para Petroquímica Paulínia O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou hoje a aprovação de financiamento de R$ 566,2 milhões para a Petroquímica Paulínia S/A. De acordo com o banco, os recursos serão usados para investir na construção de uma fábrica de polipropileno, em Paulínia (SP). O banco informou que a nova unidade terá capacidade de produção de até 350 mil toneladas, com início de operação previsto para 2008. Segundo informações apuradas pelo BNDES, a produção será destinada tanto ao mercado interno, "sobretudo para atender a região Sudeste, consumidora de 60% da resina, quanto ao externo". O banco estatal informou que, durante as obras, serão criados 1,5 mil postos de trabalho (diretos e terceirizados) para a construção da fábrica. "Na fase de operação, está prevista a contratação de cerca de 200 funcionários. Os recursos do BNDES equivalem a 62,8% do orçamento total do projeto, de R$ 900 milhões", detalhou o banco, em comunicado. A instituição também lembrou que Petroquímica Paulínia foi constituída sob a forma de joint venture entre a Braskem e a Petroquisa, subsidiária da Petrobras. "A fábrica será instalada em terreno adjacente à Replan, que, juntamente com a Revap, de São José dos Campos (SP), ambas refinarias da Petrobras, fornecerão à unidade de Paulínia. A localização da nova fábrica foi escolhida devido à proximidade das instalações da Replan e Revap e dos principais mercados consumidores", esclareceu o banco. O BNDES termina o comunicado recordando que o projeto de Paulínia obteve licença de instalação em outubro deste ano e que a unidade utilizará a tecnologia de produção de polipropileno Spheripol, de baixo impacto ambiental, segundo o banco. "A empresa pretende implantar uma série de projetos ambientais na comunidade, no valor total de até R$ 9 milhões, financiados pelo BNDES", informou o banco.