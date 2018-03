BNDES aprova financiamento de US$ 123 mi à DaimlerChrysler O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou hoje em comunicado aprovação de financiamento de US$ 123 milhões para a DaimlerChrysler do Brasil Ltda. Os recursos serão usados para exportações de 500 ônibus com destino ao Chile, sendo 200 deles articulados e 300 com 12 metros de comprimento. "O financiamento do BNDES foi aprovado no âmbito do BNDES-exim Pós Embarque (à comercialização) , na modalidade supplier credit, correspondente a 100% do valor da exportação", detalhou o banco, no comunicado. Segundo informações apuradas pelo banco estatal, os veículos brasileiros serão destinados ao transporte de passageiros do corredor número 5 do Sistema Transantiago, na cidade de Santiago. A empresa importadora é a Buses Metropolitana, concessionária do Corredor 5, que opera até o momento com ônibus usados. De acordo com o banco estatal, a frota, no entanto, será substituída até outubro de 2008 pelos 500 ônibus novos exportados pela DaimlerChrysler com o financiamento do BNDES. No comunicado, o BNDES lembrou que a DaimlerChrysler do Brasil atua na fabricação de caminhões, chassis para ônibus e automóveis, com três unidades: em Juiz de Fora/MG (automóveis); em São Bernardo do Campo/SP (caminhões, chassis e plataformas para ônibus e motores ) e em Campinas/SP (peças e serviços).