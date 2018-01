BNDES aprova financiamento de US$ 24 mi para Natura O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou hoje aprovação de financiamento de US$ 24 milhões à Indústria e Comércio de Cosméticos Natura S/A. Os recursos serão usados para apoio às exportações da empresa. "A Natura tem relacionamento com o BNDES desde 1997. Até maio de 2004, a BNDESPar detinha participação acionária na Natura Cosméticos, quando houve a venda de suas ações em oferta pública. Hoje, o grupo tem ações listadas no chamado Novo Mercado, o nível mais alto de governança corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo", afirmou o BNDES em comunicado. Ainda de acordo com o banco, o mais recente financiamento do BNDES à Natura foi aprovado em maio do ano passado, no valor de R$ 15,3 milhões, que foi usado na instalação de um novo armazém vertical no parque fabril da empresa, em Cajamar, na Grande São Paulo. "O apoio financeiro do BNDES correspondeu a 46% do investimento total do empreendimento, que chegou a R$ 33,2 milhões", lembrou o banco, na nota.