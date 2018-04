BNDES aprova financiamento para elevar eficiência do etanol O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou hoje, em comunicado, que aprovou financiamento de R$ 1,4 milhão ao Parque de Desenvolvimento Tecnológico (Padetec), instituição científica instalada no campus da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. De acordo com o informe do banco, a operação se destina a apoiar o desenvolvimento de uma nova tecnologia que aumente a eficiência do processo atual de produção de álcool (etanol) a partir da cana-de-açúcar. A instituição bancária informa que o processo industrial deverá ser utilizado, inicialmente, pela Polymar Ciência e Nutrição S/A, uma empresa de base tecnológica, criada e incubada no Padetec em 1997 e que atualmente funciona com sede própria nas proximidades do Distrito Industrial de Fortaleza, "onde produz os biopolímeros quitina e quitosana, obtidos a partir de carapaças de camarão, lagosta e caranguejo, por meio de tecnologia inovadora já registrada e patenteada", afirmou o BNDES, na nota.