BNDES aprova R$ 1,36 bi para gasoduto Sudeste-Nordeste O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou duas operações de financiamento, no total de R$ 1,36 bilhão, para a implantação do Projeto Gasoduto Sudeste-Nordeste (Projeto Gasene), desenvolvido pela Transportadora Gasene S/A - que é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) proprietária dos ativos do Projeto Gasene. De acordo com comunicado do banco, um dos financiamentos, no valor de R$ 1,05 bilhão, será aplicado na aquisição de tubos para o Gasoduto Cacimbas (ES) - Catu (BA) - Gascac, com cerca de 940 quilômetros de extensão e investimento estimado de R$ 3,5 bilhões. O outro, no montante de R$ 312 milhões, destina-se à construção do Gasoduto Cabiúnas (RJ) - Vitória (ES) - Gascav -, com aproximadamente 300 quilômetros de extensão e investimento global de R$ 1,5 bilhão. O BNDES esclarece que o Projeto Gasene consiste na construção de gasodutos de transporte de gás natural, com extensão total de 1,4 mil quilômetros e capacidade de transporte de 20 milhões de metros cúbicos por dia, ligando o Terminal de Cabiúnas, no Rio de Janeiro, até a cidade de Catu, na Bahia. Na avaliação do banco estatal, o Projeto Gasene contribuirá para o Plano de Antecipação da Produção de Gás (Plangas), da Petrobras, que tem por objetivo a elevação da produção e da oferta de gás natural na Região Sudeste no horizonte de 2006 a 2010. "O Plangas prevê o crescimento de cerca de 24 milhões de m³ por dia na oferta de gás nacional no Sul-Sudeste, elevando-a dos atuais 15,8 milhões de m³ por dia para 40 milhões de m³ por dia ao final de 2008", informou o banco. Na avaliação da instituição, o Projeto Gasene é estratégico para garantir o suprimento de gás natural para a malha de gasodutos da Região Sudeste.