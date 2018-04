BNDES aprova R$ 2,1 bilhões para Brasil Telecom A diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social(BNDES) confirmou hoje o financiamento de R$ 2,1 bilhões para a Brasil Telecom (BrT). É o mais elevado concedido para o setor e um dos cinco maiores aprovados pelo Banco. Os recursos serão destinados à expansão da infra-estrutura de rede (voz, dados e imagem) e de tecnologia de informação da BrT. Este ano, a empresa investirá R$ 1,8 bilhão, do total previsto para o triênio 2006 e 2008. Uma parcela do financiamento do BNDES, 38%, será liberada por meio de um consórcio de agentes financeiros, liderado pelo Banco do Brasil. Os investimentos permitirão a consolidação da empresa como uma multiprovedora de serviços de telecomunicações. Nos últimos dois anos, o Banco aprovou R$ 3,7 bilhões para as empresas do setor, que representaram investimentos totais de R$ 9,4 bilhões, voltados para expansão da rede de telefonia em cumprimento e transmissão de dados. Os desembolsos do BNDES no período atingiram R$ 3,5 bilhões.