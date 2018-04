BNDES aprova R$ 6 milhões para Genoa Biotecnologia O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou apoio financeiro de R$ 6 milhões para a Genoa Biotecnologia, empresa de inovação biotecnológica que atua no setor de saúde humana e veterinária. Segundo nota divulgada hoje pelo banco, a operação foi estruturada em conjunto pelas áreas industrial e de mercado de capitais da instituição. Ainda segundo a nota, do total aprovado, R$ 2,96 milhões serão concedidos no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Farmacêutica (Profarma) e R$ 3,05 milhões em aporte de capital pela BNDESPar (empresa de participações do BNDES). De acordo com o BNDES, a operação aprovada está de acordo com a estratégia do banco de "ampliar o apoio a empresas com forte conteúdo em inovação tecnológica e de estimular práticas adequadas de governança corporativa, mediante mecanismos de capital de risco e financiamentos". O projeto da Genoa, segundo o banco, visa desenvolver novas vacinas terapêuticas para o tratamento de tumores cancerígenos e para os portadores do vírus da HIV que ainda não desenvolveram a doença. No campo da veterinária, o objetivo é o desenvolvimento de processos de análises genéticas voltadas para o rebanho zebuíno.