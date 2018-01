BNDES aprova R$ 875 mi para linhas de transmissão O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 875 milhões para três projetos de linhas de transmissão da Plena Transmissoras. Os projetos já estão implantados e consistem em 1,6 mil km de linhas de transmissão, com investimentos totais de R$ 1,43 bilhão. As linhas foram arrematadas em leilão de concessão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em 2004. Os três projetos são Itumbiara Transmissora de Energia, para construção da linha de transmissão Cuiabá (MT)- Ribeirãozinho (MT) - Rio Verde Norte (GO) - Itumbiara (MG), com financiamento de R$ 489 milhões do BNDES; Vila do Conde Transmissora de Energia, para construção, operação e manutenção da linha de transmissão Tucuruí-Vila do Conde, no Estado do Pará, com financiamento de R$ 188 milhões e Porto Primavera Transmissora de Energia Ltda, com implantação da linha Porto Primavera (SP) - Dourados (MS) - Imbirussu (MS), com financiamento do banco de R$ 197,7 milhões. O presidente da Plena Transmissora, José Castellanos, explicou que os três projetos foram antecipados. No caso de Itumbiara, o prazo para entrada em operação era maio de 2007, mas iniciou em meados de novembro. Porto Primavera está em operação desde outubro deste ano e o prazo era maio de 2007 e Vila do Conde foi antecipada de novembro de 2006 para maio. Segundo ele, a antecipação minimiza o risco de construção e antecipa também a geração de receita e mostra que os acionistas suportaram financeiramente o projeto. O chefe do departamento de energia do BNDES, Nelson Siffert, explicou que não é de praxe o banco anunciar o financiamento de um projeto já concluído, mas disse que a circunstância não elimina a importância do crédito para os empreendimentos, já que as empresas envolvidas podem investir em novos projetos e recompor sua capacidade financeira. Salvador O BNDES também aprovou financiamento de R$ 570 milhões para a Companhia Energética São Salvador (CESS), para construção de uma hidrelétrica e de linhas de transmissão e de subtransmissão associadas ao Sistema Interligado Nacional. A nova usina terá 243,2 MW de capacidade instalada, 148,5 MW médios de energia assegurada e será construída no Rio Tocantins. A operação e manutenção da usina ficarão a cargo da Tractebel Energia. A CESS é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) para construir e operar a usina São Salvador, controlada pela Suez Energy South America Participações Ltda., braço brasileiro do grupo franco-belga Suez-Tractebel. A participação do BNDES equivale a 67,25% do investimento total do projeto, de R$ 847,7 milhões. Parte dos recursos aprovados pelo Banco, R$ 380,1 milhões, será repassado por meio de cinco agentes financeiros (Unibanco, Bradesco, Itaú BBA, Santander e Votorantim). A participação direta do BNDES será de 22,42% do total do investimento previsto. A Companhia Energética São Salvador disponibilizará sua energia para o Sistema Interligado Nacional. Para fins de comercialização de energia, o projeto foi qualificado como empreendimento gerador da chamada energia nova. Nesse sentido, a energia gerada será comercializada no Ambiente de Comercialização Regulado via leilões de energia promovidos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).