BNDES aprova US$ 200 mi para exportações da DaymlerChrysler O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de US$ 200 milhões para a DaymlerChrysler do Brasil. Segundo nota divulgada hoje pelo banco, os recursos, concedidos no âmbito da linha de financiamento BNDES-Exim Pré-embarque, serão destinados à exportação de caminhões, chassis e plataformas para ônibus, motores a diesel, cavalo mecânico e ônibus. No Brasil, segundo o BNDES, a empresa opera em três unidades - Juiz de Fora (MG), São Bernardo do Campo (SP) e Campinas (SP) -, com 13,2 mil empregados. A Daymler exporta ônibus, caminhões e motores para mais de 70 países.