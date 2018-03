BNDES aprovou R$ 2,18 bi em recursos para setor de ferrovias O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Demian Fiocca, disse hoje que as aprovações de financiamentos da instituição para o setor de ferrovias somaram R$ 2,18 bilhões em 2006, volume bem superior aos R$ 471 milhões liberados para esse setor totalizados em 2005. Segundo ele, a expectativa é que sejam realizados investimentos totais de R$ 12,5 bilhões no setor ferroviário no País entre 2006 e 2010 e cerca de 50% serão financiados pelo banco. Hoje o BNDES anunciou financiamento de R$ 1,1 bilhão para o Grupo América Latina Logística (ALL) que, segundo Fiocca, foi aprovado no dia 28 de dezembro. O BNDES, por meio da BNDESPar, participa do grupo controlador da ALL, detendo 7,03% do capital votante da empresa. A participação da BNDESPar no capital total da companhia é de 12,7%, com ações a valor de mercado superior a R$ 1,5 bilhão, de acordo com nota explicativa distribuída pela instituição financeira. A entrada da BNDESPar no capital da ALL ocorreu em maio de 2006, como resultado do processo de reestruturação da Brasil Ferrovias ocorrido em 2005 e que foi apoiado pelo BNDES. ALL Fioca disse que este é o maior empréstimo já concedido para ferrovias no País. O diretor de Serviços e Tecnologia da ALL, Paulo Basílio, afirmou que os indicadores de produtividade da empresa são hoje muito superiores aos da Brasil Ferrovias e o objetivo é reduzir drasticamente essa diferença, nos próximos três anos. "Daqui para frente, nosso foco vai ser de crescimento em produtividade", destacou Basílio. Os investimentos da ALL deverão atender à meta da companhia de aumentar o volume de carga transportado pela Brasil Ferrovias em cerca de 14% ao ano, nos próximos anos. O novo patamar ficará próximo ao crescimento anual de 13% que vem sendo registrado pela ALL no transporte de carga.