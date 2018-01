BNDES: Bradesco mantém liderança em financiamento indireto O Bradesco manteve a liderança no repasse de recursos em operações de financiamento indireto do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). De acordo com comunicado da instituição, nos dez primeiros meses deste ano, o Bradesco liberou R$ 3,985 bilhões. Desse total, 44,5% foram destinados às micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). O Banco do Brasil veio em segundo lugar, com desembolsos de R$ 3,129 bilhões, dos quais 25,5% destinados às MPMEs; seguido pelo Unibanco, com R$ 1,960 bilhão, sendo 14,1% desse valor para as MPMEs; Santander apareceu em quarto lugar, com R$ 1,172 bilhão, sendo 9,7% para as MPMEs; e Safra, em quinto lugar, com liberações de R$ 883 milhões, sendo 40,6% para as MPMEs.