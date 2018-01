BNDES destinará R$ 1 bi à implantação da TV digital O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Demian Fiocca, confirmou hoje que será aberto um programa de financiamento para a implantação da TV digital com recursos de R$ 1 bilhão até 2013. No anúncio do programa, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos ministros Dilma Rousseff, da Casa Civil, e Hélio Costa, das Comunicações, Demian Fiocca disse que o programa permitirá ao País dar um salto na modernização da infra-estrutura e na cadeia de produção da TV digital. O programa terá três linhas de financiamento: uma para o setor de radiodifusão para que as emissoras possam modernizar sua estrutura, com a aquisição de equipamentos digitais de estúdio; outra para fabricantes de transmissores e televisores; e uma para incentivar o setor de produção de conteúdo. "A TV digital traz uma oportunidade de modernização da indústria e o País vai tirar proveito para o resto da economia", disse Fiocca. Além disso, o BNDES criou uma outra linha de financiamento de R$ 14,6 milhões para o desenvolvimento do primeiro chip nacional que será usado no sistema de transmissão da TV digital.