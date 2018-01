BNDES empresta R$ 595,9 mi para Aracruz Celulose O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 595,9 milhões à Aracruz Celulose. Segundo informações do banco, os recursos serão destinados a aumentar a capacidade atual de produção da Unidade Industrial Barra do Riacho - uma das maiores fábricas de celulose do Mundo -, localizada no município de Aracruz (ES). O investimento total no empreendimento é de R$ 878 milhões, e a Aracruz vai aplicar R$ 282,1 milhões com recursos próprios no projeto. "Além de ampliar o potencial de produção da indústria, que passará de 2,13 milhões de toneladas/ano para 2,33 milhões de toneladas/ano, o projeto inclui programa florestal relativo a 77,9 mil hectares de florestas de eucalipto, ampliando em 9% a área de florestas próprias, e 26 mil hectares de fomento, em parceria com pequenos produtores rurais no Espírito Santo e na Bahia", detalhou o BNDES. O banco lembra que a indústria de papel e celulose no Brasil vive um novo ciclo de expansão, impulsionado pela crescente demanda dos mercados interno e externo. Projeções da Área de Insumos Básicos do BNDES apontam que os investimentos no setor de papel e celulose deverão crescer, em média, 17% ao ano no período 2007/2010, em relação a 2002/2005. "Isso equivale a inversões da ordem de R$ 20 bilhões no período, montante sem precedentes na história do setor. Desse total, o BNDES deverá financiar cerca de R$ 11,7 bilhões", informou.