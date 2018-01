BNDES emprestará R$ 875 mi para transmissão de energia O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou hoje em comunicado aprovação de financiamento de R$ 875 milhões para projetos de transmissão de energia. Segundo o banco, os recursos foram aprovados para três diferentes projetos no setor de transmissão de energia: Itumbiara Transmissora de Energia Ltda, Porto Primavera Transmissora de Energia Ltda e Vila do Conde Transmissora de Energia Ltda. "O valor total dos financiamentos é de R$ 875 milhões para a realização de investimentos globais de R$ 1,43 bilhão", esclareceu o banco, no comunicado. O BNDES informou que os projetos conduzirão à expansão e implantação de 1.622 quilômetros de linhas de transmissão em Estados das regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. No caso da Itumbiara Transmissora de Energia, o financiamento aprovado pelo banco foi de R$ 489 milhões, para a implantação da linha de transmissão Cuiabá/MT - Ribeirãozinho/MT - Rio Verde Norte/GO - Itumbiara (subestação)/MG, com 808 quilômetros de extensão e tensão de 500 kV. "O investimento total do projeto é de R$ 788 milhões. A linha interligará a Usina Hidrelétrica Itumbiara, localizada no Estado de Minas Gerais, à subestação de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso. No percurso da linha, serão implantadas duas novas subestações, Ribeirãozinho e Rio Verde Norte, localizadas, respectivamente, nos Estados de Mato Grosso e Goiás", detalhou o banco, acrescentando no comunicado que haverá também a implantação de um trecho de três quilômetros de extensão, entre a subestação de Ribeirinho (MT) e a subestação de Barra do Peixe (GO). Em relação à Vila do Conde Transmissora de Energia Ltda, o financiamento aprovado é de R$ 188 milhões para investimentos de R$ 269 milhões. Os recursos serão destinados à construção, operação e manutenção da Linha de Transmissão Tucuruí-Vila do Conde, ambas no Estado do Pará, com 324 quilômetros de extensão e tensão nominal de 500 kV. "Nas duas subestações serão instalados todos os equipamentos para proteção, comando e telecomunicações necessários ao perfeito funcionamento e interligação com o Sistema Interligado Nacional", informou o banco. Para o Porto Primavera Transmissora de Energia Ltda, o financiamento aprovado foi de R$ 197,7 milhões e investimentos totais de R$ 327 milhões no empreendimento. "O projeto inclui a implantação da Linha de Transmissão Porto Primavera/SP - Dourados/MS -Imbirissu/MS, com tensão de 230 kV e extensão de cerca de 490 quilômetros", esclareceu o banco, em comunicado.