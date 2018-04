BNDES faz operação combinada de apoio a Bionnovation O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou pela primeira vez uma operação combinando linha do programa de apoio à cadeia produtiva farmacêutica Profarma com a subscrição de ações de empresa. A instituição financeira divulgou hoje que vai apoiar a empresa paulista Bionnovation Produtos Biomédicos S/A com R$ 8 milhões, sendo R$ 3 milhões em financiamento do Profarma. Os outros R$ 5 milhões virão por meio de participação acionário. Ações da empresa serão subscritas pela subsidiária integral do banco BNDESPar. A operação vai apoiar a modernização das linhas de produção das duas fábricas da Bionnovation e investimentos em inovação, entre os quais o desenvolvimento de pontas ultra-sônicas para odontologia produzidas com diamante artificial a partir de tecnologia desenvolvida pela empresa. De acordo com a nota do banco, o produto é de alta precisão e tem o objetivo de "substituir as brocas convencionais de alta rotação, com a vantagem de ser praticamente indolor" e não fazer o barulho característico do instrumento odontológico tradicional. "Os produtos a serem produzidos pela Bionnovation terão impacto positivo na balança comercial, pois promoverão a substituição de importações e o incremento de exportações", diz a nota do BNDES. Ele inclui a produção de novos implantes e pesquisa e desenvolvimento de componentes protéticos feitos com cerâmica avançada, biomateriais e outros. Com o projeto, o número de empregados da Bionnovation deve aumentar de 66 para 96 empregados.