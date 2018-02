BNDES libera R$ 117,3 milhões para Coelba O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 117,3 milhões para a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba). Segundo nota divulgada pelo banco, o investimento total na expansão e na modernização da rede de distribuição da empresa será de R$ 201,2 milhões, sendo que a concessionária aplicará R$ 83,9 milhões com recursos próprios. A operação de crédito terá a intermediação de quatro agentes financeiros do BNDES - Banco do Brasil, Votorantim, Bradesco e Santander. De acordo com o banco, com o projeto de investimentos que será em parte financiado pelo BNDES, a estimativa é de criação de 500 empregos, entre diretos e indiretos, o que fará com que o número de trabalhadores envolvidos na prestação de serviços à Coelba suba para 10,3 mil. A Coelba é uma distribuidora de energia elétrica controlada pela holding Neoenergia, que tem como sócio majoritário a Previ, com 49%. O grupo espanhol Iberdrola é o segundo maior acionista, com 39%, e o Banco do Brasil tem os restantes 12%.