BNDES libera R$ 187,3 milhões para grupo Pão de Açúcar O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 187,3 milhões para o grupo Pão de Açúcar. O investimento total do grupo na abertura de 15 lojas e reforma de 122 lojas será de R$ 398,7 milhões, segundo nota divulgada hoje pelo BNDES. As novas lojas, ainda de acordo com a nota, estão situadas nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pernambuco e Piauí. Segundo o banco, as reformas resultarão em melhorias e inovações de layout, mudanças nas fachadas e nos pisos, redimensionamento da área de vendas e modernização de equipamentos. Desde 2004, o BNDES já liberou R$ 1 bilhão, por meio de seu Departamento de Comércio e Serviços e Turismo. Para este ano, a expectativa é de atingir R$ 700 milhões. Os dados englobam o apoio dado pelo BNDES a redes de varejo (supermercados, lojas de departamento, shoppings, livrarias, farmácias, comércio de combustíveis e de artigos relacionados a veículos).