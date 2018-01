BNDES libera R$ 213,2 mi para produtores que abastecerão a Sadia A diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 213,2 milhões para um grupo de 132 produtores rurais (pessoas físicas) da região de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. Segundo nota divulgada hoje pelo banco, a operação permitirá a implantação de 132 granjas, que vão abastecer o complexo agroindustrial da Sadia em Lucas do Rio Verde, que incluem um abatedouro de aves e outro de suínos, fábricas de rações, incubadeiras e granjas de recria de aves e suínos, com investimentos totais de R$ 500 milhões. Ainda segundo o banco, esta é apenas a primeira parte do projeto, porque a necessidade total da Sadia nesse complexo no Mato Grosso prevê a implantação de até 368 novas granjas, das quais 250 para frangos de corte, 100 unidades para terminação de suínos, dez para criação de leitões e oito para produção de ovos incubados. O novo complexo agroindustrial da Sadia, segundo o banco, deve abrir cerca de 5 mil novos postos de trabalho, enquanto as novas granjas serão responsáveis pela geração de outros 617 empregos. O município de Lucas do Rio Verde é responsável por mais de 1% da produção brasileira de grãos, participando com cerca de 1,5 milhão de toneladas/ano. O financiamento aprovado pelo BNDES prevê um sistema de integração entre a Sadia e os novos fornecedores, que já estão sendo indicados pela empresa ao agente financeiro da operação, que é o Unibanco. Cerca de 20% são produtores de pequeno porte, com receita anual de até R$ 160 mil; 50% de médio porte, faturando entre R$ 160 mil e R$ 1 milhão por ano; e 30% de grande porte, com mais de R$ 1 milhão de receita anual.