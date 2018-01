BNDES libera R$ 350 mi para unidade de PET da M&G A diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou hoje que aprovou financiamento de R$ 350 milhões para a M&G Polímeros Brasil. Os recursos serão destinados à construção de uma unidade de Polietileno Tereflalato (PET), com capacidade de produção de 474,5 mil toneladas por ano, no complexo industrial e portuário de Suape, município de Ipojuca (PE). A produção da nova fábrica atenderá à demanda do mercado nacional, substituindo a importação da resina PET, atualmente da ordem de 250 mil toneladas por ano, responsável por um déficit comercial superior a US$ 300 milhões anuais. O projeto transformará o déficit de oferta em superávit, uma vez que a capacidade excedente será exportada até que o mercado doméstico possa absorver a totalidade da produção da fábrica da M&G. Serão gerados 700 empregos diretos durante a construção da unidade de Pernambuco (1,2 mil na fase de pico) e outros 828 diretos e indiretos quando a unidade entrar em operação. Segundo o BNDES, o projeto total está orçado em R$ 707,7 milhões, sendo que o banco participará com 52% do total, dos quais R$ 140 milhões financiados via agentes financeiros. A unidade de PET começará a produzir em fevereiro de 2007.