BNDES libera R$ 42,8 mi para usina de biodiesel da Caramuru O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou esta tarde, em comunicado, aprovação de financiamento de R$ 42,8 milhões para a Caramuru Alimentos. De acordo com o banco, os recursos serão destinados à construção de uma unidade industrial para a produção de biodiesel, utilizando o óleo de soja como insumo principal. "O anúncio foi feito junto com o presidente do BNDES, Demian Fiocca, que participou com Lula do Encontro Nacional do Biocombustível", informou o banco. A fábrica da Caramuru terá capacidade instalada de produção de 100 mil toneladas de biodiesel por ano e será construída ao lado das instalações da processadora de soja da empresa, em São Simão (GO).