BNDES libera US$ 37,4 mi para Norskan comprar barco de apoio A diretoria do BNDES aprovou financiamento, no valor de US$ 37,4 milhões, para a compra de uma embarcação de apoio marítimo (offshore), pelo grupo Norskan Offshore Ltda, com recursos do Fundo de Marinha Mercante. O navio será construído pelo estaleiro Aker Promar, em Niterói. A embarcação será destinada à prestação de serviços a empresas de exploração e produção de petróleo. Durante a construção serão gerados 300 empregos diretos. Em fase de operação, serão criados 32 novos empregos. A construção contribui para aumentar a frota nacional de embarcações de apoio.