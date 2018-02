BNDES poderá elevar a R$ 7,5 bi empréstimo à Petrobras A operação de capitalização do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) permitirá que a instituição amplie seu estoque de desembolsos para a Petrobras dos atuais R$ 6 bilhões para perto de R$ 7,5 bilhões. A companhia de petróleo, que prevê investir U$ 87,1 bilhões entre 2007 e 2011, já estava próxima ao limite máximo do banco por devedor, de 25% do patrimônio de referência da instituição financeira, determinado por regulamentação do Banco Central. O patrimônio de referência do BNDES deve passar dos R$ 24 bilhões atuais para "quase R$ 30 bilhões" com a capitalização permitida pela medida provisória do câmbio, disse hoje o presidente da instituição, Demian Fiocca. Na entrevista coletiva, a única empresa citada por Fiocca foi a Petrobras. Ele mencionou, porém, os setores de papel e celulose, siderurgia e "alguns de infra-estrutura", como os que estão elevando investimentos e poderiam ter grupos econômicos que poderiam ficar próximos ao limite de 25% do patrimônio de referência por devedor.