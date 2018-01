BNDES quer captar R$ 2 bi com títulos O preço de emissão das debêntures do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) será divulgado no dia 15 dezembro. A intenção é captar R$ 2 bilhões. A colocação dos títulos será feita em três etapas. Na primeira, serão ofertados R$ 500 milhões em papéis com vencimento em cinco anos emitidos pela empresa de participações do banco, a BNDESPar. É a primeira vez que uma instituição financeira oferece debêntures para o investidor de varejo no Brasil. Além do banco, apenas a Petrobras e a petroquímica Suzano abriram suas ofertas para pequenos investidores. A estatal de petróleo ofereceu 10% de suas debêntures no varejo e a Suzano, 3%. O BNDES reservou 30% do lançamento para pequenos investidores. O banco quer atrair pessoas físicas para um mercado restrito aos investidores institucionais. A estratégia de popularização do BNDES deu certo no segmento de renda variável, com o lançamento do PIBB, em 2004 e 2005. O produto funciona como um fundo de ações que tem como referência a variação do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Analistas explicam que as debêntures do BNDES vão funcionar como proteção contra a inflação. Isso porque os papéis terão a rentabilidade atrelada ao IPCA, calculado pelo IBGE. O indicador é utilizado pelo governo para balizar o sistema de metas de inflação. Além da inflação, os títulos vão render juros anuais de 6%, a partir do segundo ano. Cada investidor poderá comprar até R$ 500 mil em debêntures e a aplicação mínima individual é de R$ 1 mil. O período de reserva acaba em 12 dezembro. O preço dos papéis será definido pelos grandes investidores institucionais por meio de ?book building? e a expectativa é de que eles consigam um deságio a ser repassado ao varejo. O BNDES não garante a recompra antecipada dos títulos. Quem quiser receber o dinheiro antes de 2012 terá de vender os papéis a outro interessado. As debêntures serão negociadas no BovespaFix e na CetipNet, sistemas negociação eletrônica de títulos de renda fixa privados. A liquidação da operação está marcada para 20 de dezembro, quando os investidores terão o papel reservado.