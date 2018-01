BNDES tem lucro recorde, de R$ 2,4 bi, no 3º trimestre O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou esta tarde lucro líquido de R$ 2,4 bilhões no terceiro trimestre de 2006, um recorde histórico e que representou um aumento de 276% em relação ao lucro obtido no terceiro trimestre de 2005, que havia sido de R$ 638 milhões. No acumulado de janeiro a setembro de 2006, o lucro do banco atingiu R$ 5,7 bilhões, com crescimento de 132% ante igual período de 2005. A maior contribuição para o resultado total do banco veio da carteira de renda variável. O presidente do Banco, Demian Fiocca, disse que os resultados refletem uma melhoria da situação financeira das empresas e do esforço de gestão do BNDES, além do bom desempenho das empresas no pagamento de dividendos e da percepção de mercado da solidez dessas empresas, que têm se refletido no seu valor de mercado.