BNDES vai emprestar R$ 114,7 mi para Lojas Marisa O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 114,7 milhões para as Lojas Marisa. Segundo o banco estatal, os recursos serão usados para expansão e reforma da rede de lojas. O BNDES esclareceu que o início da ampliação da cadeia de lojas Marisa foi em 2005, e será implementada até 2007. "Trata-se de uma operação direta (o financiamento), que resultará na abertura de 19 lojas, ampliação de 30 e a reforma de 12 unidades, nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Bahia, Ceará, Pará, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas, Maranhão, Amazonas, Rondônia, Tocantins e Acre", detalhou o banco hoje, em comunicado. Segundo o BNDES, com projeto a empresa estima gerar 2.150 empregos diretos e 7.550 empregos indiretos. De acordo com informações apuradas pelo banco, a reforma dos pontos já estabelecidos e a ampliação de outros visam otimizar o uso da área de vendas e modernizar a exposição de mercadorias, além de consolidar a marca nas localidades onde atua. "Outra vantagem é o aumento da competitividade resultante do crescimento nas vendas, melhor aproveitamento da logística existente, e a diluição dos custos fixos. Toda esta reestruturação leva a negócios e empregos mais formalizados em relação ao varejo em geral", avaliou o banco, no comunicado.