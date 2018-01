BNDESPar ainda não decidiu se venderá total das ações da Eletropaulo O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Demian Fiocca, não quis comentar a venda das ações da BNDESPar na Brasiliana Energia, controladora da Eletropaulo. Mas a assessoria de imprensa do banco consultou a área de mercado de capitais da instituição e informou que ainda não está decido se o BNDES venderá o total das ações que tem na empresa. De acordo com a assessoria, o banco está contratando uma instituição financeira, que definirá a forma como será efetuada a venda das ações. Ainda segundo a assessoria, a BNDESPar venderá sua fatia na Brasiliana dentro da estratégia da instituição de revisar sua carteira de investimento. Além disso, o BNDES considera que o momento atual é bom para o mercado e para a empresa. Fiocca justificou o silêncio em relação ao negócio alegando que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é muito rigorosa nesse tipo de informação.