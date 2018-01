Boeing vende 20 aviões para grupo controlador da OceanAir A Boeing anunciou hoje o fechamento de um contrato com a companhia aérea Avianca, da Colômbia, para a venda de 20 novos Boeing 787 Dreamliners. A aquisição, avaliada em US$ 1,5 bilhão, coloca a Avianca como a primeira companhia na América do Sul a comprar o modelo. Parte da encomenda será destinada ao aumento da frota da brasileira OceanAir, controlada pelo mesmo grupo que comanda a Avianca, o Sinergy Group.