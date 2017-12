Bolívia prevê indenizar Petrobras pelas refinarias O presidente da Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Alvarado, disse ontem que a Petrobras receberá uma compensação pela nacionalização de suas duas refinarias no país. Segundo Alvarado, a Bolívia quer controlar 50% mais 1 das refinarias de Cochabamba e Santa Cruz, e fará uma avaliação das ações a serem compradas. ?Nunca dissemos que a nacionalização é confiscatória.? As duas unidades foram compradas pela Petrobras em 1999, por US$ 102 milhões.