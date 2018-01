Bolívia reduz fornecimento de gás ao Brasil para reparos A Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunciou hoje que reduziu o fornecimento de gás para o Brasil e para a Argentina para promover reparos no gasoduto. A estatal boliviana declarou "força maior" para realizar a manutenção e disse que diminuiu o fluxo de gás para promover reparos adicionais nos gasodutos que servem os campos de Sabalo e Margarita, na província de Tarija, que foram danificados por deslizamentos de terra em abril deste ano. "Após reparos provisórios, o transporte de gás e óleo foi normalizado - com certas limitações", diz comunicado da YPFB. "Mas reparos adicionais e permanentes eram esperados, causando a redução do volume de gás exportado", ainda segundo a estatal boliviana. Por essa razão, a YPFB declarou força maior, como estabelecido nos contratos de venda, para reduzir o fornecimento. As informações são da Dow Jones. Reparo programado O Ministério das Minas e Energia (MME) do Brasil informou à Agência Estado que os reparos no gasoduto Bolívia-Brasil já estavam programados e afirmou desconhecer qualquer problema no fornecimento do gás natural importado da Bolívia. Em abril deste ano houve o rompimento de um duto da Petrobras em território boliviano em razão das chuvas e a estatal enfrentou dificuldades para ter acesso à região, devido às manifestações populares que bloqueavam as estradas. Na época, chegou-se a fazer um plano de emergência prevendo a redução de 13% do fornecimento às distribuidoras dos Estados do Sudeste e Sul, além de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas o problema foi contornado. Agora foram agendados dois reparos para este mês e o próximo. No entanto, o Ministério diz que o procedimento está dentro da programação e não deve causar transtornos no fornecimento.