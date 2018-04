Bologna, da TAM, assume presidência do Snea em 7/11 O presidente da TAM, Marco Antonio Bologna, presidirá o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea) a partir de 7 de novembro. A eleição foi realizada na manhã de hoje, com representantes das principais empresas aéreas do País. Bologna substituirá George Ermakoff, executivo licenciado da Varig. O primeiro vice da entidade será o presidente da Gol, Constantino Oliveira Júnior, e o seu suplente será o gestor judicial da Varig Antiga, Miguel Dau. O segundo vice do Snea será Anchieta Hélcias (TAM) e o seu suplente será o presidente da WebJet, Paulo Enrique Coco.