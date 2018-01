Bolsa fecha em alta tímida e dólar cai a R$ 3,61

SÃO PAULO - A Bovespa oscilou entre altas e baixas nesta quarta-feira, chegando a subir 1,40%, aos 51.873,60 pontos, mas ao longo da tarde perdeu força e passou a cair por volta das 16h36. No fechamento, porém, o Ibovespa se recuperou e fechou numa alta tímida de 0,18%, aos 51.248,92 pontos. Já o dólar fechou em queda de 0,62%, cotado a R$ 3,6132.

Desde ontem, os preços já reagiam fortemente à decisão do PMDB de sair da base aliada do governo e ao discurso da presidente do Fed, Janet Yellen, que sinalizou que os juros não devem subir no curto prazo. O mercado de juros engrenou um movimento mais forte de realização de lucros a partir do meio da tarde e as taxas futuras acabaram fechando a sessão regular em alta.

Ao término da negociação regular, o DI janeiro de 2017 estava em 13,760% (máxima), ante 13,725% no ajuste anterior. O DI janeiro de 2018 fechou com taxa de 13,46% (máxima), de 13,30% no ajuste anterior. Nos longos, o DI janeiro de 2021 subiu de 13,50% para 13,62%.

Com a definição do PMDB, o mercado aguarda agora os próximos passos com relação ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nas contas do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), a Casa conclui o exame da admissibilidade da ação no máximo em 19 de abril, passando o processo para o Senado até 30 de abril.