Bolsa bate recorde de giro financeiro - quase R$ 6 bi No dia do vencimento do Ibovespa Futuro, a Bolsa paulista teve alta de 1,67% e o movimento financeiro recorde de R$ 5,971 bilhões, sendo R$ 1,528 bilhão relativo ao vencimento de opções. Após 5 quedas seguidas, o dólar fechou estável na roda da BM&F, em R$ 2,137, mas caiu 0,05% no balcão, ainda que tivesse fechado na mesma cotação. Já o paralelo recuou 0,42%, para R$ 2,383, os juros futuros projetaram alta, o risco país subiu 0,44%, para 229 pontos, e o A-Bond perdeu 0,30%, vendido com ágio de 10,85%. "A Bolsa teve um dia tipicamente de disputa entre 'comprados' e 'vendidos'. Mas é claro que fatores externos ao vencimento acabaram ajudando, principalmente os 'comprados' ", comentou um operador. Um fato curioso é que a Bovespa teve dois dias seguidos de alta, mesmo com o registro de fortes saídas de recursos estrangeiros. Segundo um operador, essa aparente contradição - Bolsa em alta com saída de investimento estrangeiro - pode ser explicada pela expectativa de redução do juro interno. As maiores altas do Ibovespa foram de Usiminas PNA (5,51%), Gerdau Metalúrgica PN (4,97%) e Klabin PN (4,55%). As maiores quedas foram de Brasil Telecom Par PN (2,49%), Comgás PNA (1,10%) e Souza Cruz ON (1,10%). No mercado cambial, todos os vencimentos de dólar futuro projetaram queda. A expectativa do anúncio de medidas de desoneração do investimento externo em títulos públicos continua atraindo estrangeiros e estimulando o aumento de posições "vendidas" em câmbio. No mercado de juros, houve muita especulação em torno da desoneração do capital estrangeiro em títulos públicos. Segundo operadores, a grande expectativa pela definição das novas regras gerou um ambiente fértil para boatos, que acabaram tendo reflexos nos preços das NTN-Bs no mercado secundário e também nas taxas de juros de longo prazo.