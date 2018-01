Bolsa bate recorde de pontuação pela 9ª vez neste ano Puxado pelas ações de siderurgia e da Petrobras, o Ibovespa bateu o nono recorde de pontuação do ano, em 38.242, em alta de 1,11% e movimento de R$ 2,296 bilhões. O dólar caiu 0,05%, para R$ 2,216, mas durante o dia ficou abaixo da marca psicológica dos R$ 2,20 (R$ 2,199), enquanto o paralelo perdeu 0,12%, para R$ 2,46. Os juros futuros operaram sem tendência definida, o risco país subiu 0,77%, para 262 pontos, e o A-Bond recuou 0,27%, vendido com ágio de 9,90%. Na maior parte do dia, o Ibovespa operou com forte volatilidade, sem definição de tendência, mas nas duas últimas horas do pregão se definiu pelo sinal positivo. No mês, a Bolsa paulista acumula alta de 14,31%. O anúncio do Tesouro Nacional de que estava reabrindo uma emissão de bônus em euros com vencimento em 2015 foi bem recebido, assim como a informação de que o superávit primário do setor público em 2005 ficou em 4,84% do PIB. Mas houve dois alertas: o Morgan Stanley disse que estava reduzindo a exposição em seu portfólio em ações brasileiras e aumentando a participação de empresas chilenas, e o JP Morgan afirmou que pode estar em andamento uma correção dos bônus das economias emergentes - o que estaria limitando a queda das cotações seria a forte liquidez internacional. Os papéis da Petrobras subiram com o avanço do petróleo futuro, e os do setor de siderurgia aproveitaram a esteira da oferta hostil feita pela Mittal para adquirir a Arcelor. A Arcelor descartou o negócio, mas admitiu que 86,5% das ações da companhia estão em circulação no mercado externo. Usiminas PNA foi a maior alta do Ibovespa, com valorização de 7,01%. Siderúrgica Nacional ON subiu 5,48% e Bradesco PN, 4,15%. O dólar comercial manteve a trajetória de queda iniciada dia 20 e que só foi interrompida pela ligeira alta de 0,13% registrada dia 25.