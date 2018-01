Bolsa cai 0,56%; Varig dispara com bom giro financeiro O comportamento das ações preferenciais da Varig chamam a atenção de investidores hoje, dia em que a Bolsa opera de lado e vê seus principias papéis em queda, corrigindo preços. Por volta das 16h15, o Ibovespa, principal índice do mercado acionário brasileiro, perdia 0,56%, aos 40.588 pontos. O giro financeiro soma R$ 1,70 bilhão e projeta R$ 2,32 bilhões para o final do dia. Na espera pelo balanço trimestral, que será divulgado esta noite, a ação preferencial (PN) da Petrobras negocia R$ 240 milhões, sobe 1,45% e ajuda a impedir uma queda mais acentuada a bolsa. As PN da Varig negociam R$ 12 milhões, volume muito expressivo para o papel, e sobem muito: 26,42%. Operadores não conseguem precisar razão para o comportamento do papel. Dia 7, o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Zuanazzi, afirmou que o processo de homologação da nova Varig como empresa de transporte aéreo (documento conhecido como cheta), "está muito próximo de acontecer". A nova Varig vai iniciar sua operação exatamente como ela está hoje, com 15 aviões, que atendem 9 destinos domésticos e 4 internacionais. Ontem, a Varig e a chilena Lan negaram rumores de mercado de que estariam próximas de um acordo pelo qual a chilena compraria a companhia brasileira. Esta manhã, a Varig anunciou parceria com a Americanas.com, que fornece milhagens aos clientes Smiles da Varig a cada um real gasto na compra de qualquer produto por meio da loja online ou pelo televendas do portal.