Bolsa cai 0,96% e dólar sobe 1,73% com preços do CPI O mercado financeiro brasileiro mantém desempenho negativo neste final de manhã, acompanhando o mau humor dos mercados internacionais diante da inflação ao consumidor dos Estados Unidos. Às 11h35m, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) caía 0,96%, com o Índice Bovespa em 39.036 pontos. A inflação medida pelo índice de preços ao consumidor (CPI) de abril nos Estados Unidos ficou em 0,6% no índice "cheio", percentual que ficou dentro do esperado. Mas o núcleo da inflação, que exclui o impacto dos preços de energia e alimentos, ficou em 0,3%, contra previsão de 0,2%. Esse dado azedou o humor dos investidores, que voltam a temer aumentos de juros nos Estados Unidos. No mercado brasileiro de câmbio, o dólar à vista negociado no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) operava em alta de 1,73%, cotado a R$ 2,172. O dólar comercial (mercado de balcão) subia 1,73% no mesmo horário, a R$ 2,173.