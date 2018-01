Bolsa fecha em queda de 2,7% e dólar sobe para R$ 3,52

A queda das bolsas no exterior e a falta de novidades no campo econômico fizeram a Bovespa cair e o dólar subir nesta sexta-feira, 13. Os investidores aproveitaram para realizar parte dos lucros mais recentes (venda de ações) e a Bovespa encerrou com recuo de 2,70%, aos 51.804 pontos. Também acompanhando o que ocorreu lá fora, o dólar registrou alta firme ante o real, com valorização de 1,4%, cotado a R$ 3,5263.

Um dia após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre, Petrobrás ON caiu 4,64% e Petrobrás PN recuou 3,37%. Já a Vale ON fechou em baixa de 4,92% e Vale PNA, 5,41%.

Em Wall Street, o Dow Jones caiu 1,05%, o S&P 500, 0,85% e o Nasdaq recuava, -0,41%. As perdas do petróleo em Londres e em Nova York e os números positivos da economia americana, que realimentam a perspectiva de aperto monetário pelo Federal Reserve, justificam as perdas dos índices de ações.

Profissionais ouvidos pelo Broadcast disseram que o mercado aguarda por mais nomes que vão compor a equipe econômica do governo Michel Temer. Eles serão anunciados apenas na próxima segunda-feira, informou mais cedo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Além disso, os investidores esperam por medidas na área econômica. Até lá, não haveria muito espaço para movimentos mais intensos das taxas.