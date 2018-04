Bolsa da China fecha em 8º recorde de alta Investidores de varejo atraídos pela recente força do mercado de ações levaram a Bolsa da China ao recorde de oito pregões consecutivos de alta nesta sessão. As blue chips foram o destaque. O índice Xangai Composto subiu 1,5% e fechou em 3.495,22 pontos. Este índice já ganhou 20% desde meados de março, em uma ampla liquidez do mercado. Já o Shenzhen Composto teve alta de 1,1% e fechou em 928,28 pontos, também seu oitavo recorde seguido de alta. Os analistas, em geral, esperam que o mercado continue em alta no curto prazo, com pessoas físicas retirando dinheiro dos bancos em busca de um maior retorno em ações. Para os operadores, deverá haver novas valorizações, já que muitas das ações de primeira linha têm mostrando potencial para fortes rendimentos. Entre os destaques, China Vanke ganhou 6,6% e China Merchants Bank, 6,3%. China Petroleum & Chemical subiu 7,1%. Entre as ações de siderúrgicas, Baoshan Iron & Steel subiu 1,5% e Inner Mongolian Baotou Steel Union ganhou 1,9%. O crescimento nas tensões comerciais entre China e EUA derrubou o dólar nos mercados globais e deu suporte à alta do yuan nesta quarta-feira. No sistema automático de preços, o dólar foi cotado a 7,7274 yuans, ante 7,7352 yuans na véspera. A força da peso-pesado HSBC e de outras financeiras chinesas levaram o índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong a alta de 0,5%, fechando em 20.449,43 pontos. É a quinta alta consecutiva do índice, mas analistas disseram que a consolidação pode estar chegando. As blue chips tiveram comportamento diverso nesta sessão: HSBC subiu 0,4%, com a diminuição das preocupações quanto à exposição ao mercado subprime norte-americano. China Mobile ganhou 0,4%. Em um relatório, o JP Morgan disse que os investidores deveriam comprar China Mobile por conta de seus sólidos fundamentos e realizar lucros de China Unicom, que caiu 0,7%. A refinadora de petróleo Sinopec continuou sua alta e avançou 4,1%. Quedas nas companhias imobiliárias encobriram os demais ganhos do índice. Cheung Kong Holdings perdeu 1,2%. Várias financeiras chinesas fecharam em alta devido a expectativas de fortes lucros. China Life saltou 4,1%; China Merchants Bank avançou 4% e Ping An Insurance valorizou-se 1,5%. Em Taiwan, o índice Taiwan Weighted da Bolsa de Taipé subiu 0,45% e fechou em 8.084,45 pontos. Segundo os operadores, houve um bom volume de negócios. A alta refletiu o sentimento geral positivo. Não houve uma tendência setorial, os papéis simplesmente representaram o momento positivo. Hannstar subiu 4%. AU Optronics Corp ganhou 3,6%. Chi Mei Optoelectronics teve alta de 2,8%. O mercado sul-coreano encerrou também em alta. O índice Kospi da Bolsa de Seul subiu 1%, no fechamento recorde de 1.513,42 pontos, com grande volume de negociações lideradas pelas ações da LG.Philips LCD. Os papéis da fabricante de eletroeletrônicos subiram 8,2%, após a divulgação, ontem, dos resultados do primeiro trimestre. Daewoo Engineering & Construction ganhou 7,1%, com pesadas compras de imobiliárias locais. Posco caiu 0,4%, à espera dos resultados do trimestre, a serem anunciados amanhã. Nas Filipinas, o índice PSE Composto da Bolsa de Manila caiu 0,3% e fechou em 3.294,21 pontos, com moderado volume de negociações e realização de lucros por parte dos investidores, após cinco pregões consecutivos de altas - a Bolsa das Filipinas subiu 4,8% nesse período. Operadores acreditam que a retração deva continuar amanhã. A imobiliária Megaworld, que liderou a alta de Manila na véspera e ganhou 23% nas últimas cinco sessões, fechou em baixa de 6,3%. PLDT caiu 0,8%. Já a Bolsa de Sydney fechou praticamente estável, após a forte alta registrada na véspera. O índice S&P/ASX 200 caiu 1,6 ponto (-0,03%)e fechou em 6.151,4 pontos. Mais cedo, contudo, atingiu o recorde de 6.176,9 pontos. Para Justin Gallagher, chefe de vendas da ABN Amro, a força do mercado no dia veio das ações mineradoras e dos bancos. Mas, em caráter defensivo, os investidores retiraram dinheiro de papéis como cosméticos, medicamentos e telefônicas. BHP subiu 0,4% e Rio Tinto ganhou 2,1%. Na Tailândia, o índice SET da Bolsa de Bangcoc teve alta de 0,8% e fechou aos 695,10 pontos, impulsionada por compras de blue chips no final da sessão. A demorada preocupação com a situação política do país limita a alta. Os negócios também estão fracos devido ao feriado de Ano Novo tailandês, neste fim de semana. Entre os papéis mais ativos estiveram PTT, com alta de 2,9%; Bangkok Bank, que subiu 0,9%; e Banpu, que saltou 4,7%. O mercado de Cingapura fechou em baixa, quebrando a seqüência de oito sessões em alta, por conta de realizações de lucros dos investidores. O índice Strait Times perdeu 2 pontos, ou 0,06%, e fechou aos 3.420,62. Para os analistas, a correção era esperada e não é motivo para preocupação. Para hoje, a tendência é de o mercado andar de lado ou ter nova queda leve. Entre as empresas listadas no índice a apresentar queda, Singapore Telecommunications recuou 1,7%, Genting International caiu 1,6% e Overseas-Chinese Banking Corp. perdeu 0,5%. Datacraft Asia subiu 7,2% depois de informe da Dow Jones Newswires dizendo que a companhia pode ser beneficiada pelo aumento dos gastos com tecnologia da informação na Ásia e potenciais projetos na Chian assim que o país liberar seu setor bancário. O índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur (Malásia) recuou 0,01% e fechou aos 1.306,22 pontos, em uma sessão de negócios moderados, por conta de realizações de lucros. Entre os principais ganhadores, IOI Corp subiu 1.3%; Zelan, 5,8%; United Plantations, 9,5%. Bumiputra-Commerce foi a que teve a maior queda, de 4,5%; Maybank perdeu 1,6% e Proton recuou 3,1%. O índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta, na Indonésia, subiu 0,29% e fechou em 1.931,04 pontos. As informações são da Dow Jones.