Bolsa da Coréia cai 3%; Taiwan ganha com siderúrgicas A Bolsa de Hong Kong fechou em queda forte, com realização de lucros e preocupações com as perspectivas para o juro nos EUA. O índice Hang Seng terminou o dia em baixa de 261,96 pontos (1,67%), em 15.429,73 pontos. Na Coréia do Sul, o índice Kospi terminou o dia em baixa igualmente relevante e no menor nível em quase três semanas. As perdas ontem em Wall Street, a expectativa com o payroll norte-americano e dados recentes mostrando queda nas exportações do país favoreceram o movimento. No fim da sessão, o índice registrava queda de 40,94 pontos (2,98%), para 1.333,50 pontos. As ações da companhia siderúrgica Posco fecharam em alta de 1,1%, depois de anunciar planos para elevar os preços de alguns de seus produtos este mês. Em Taiwan, as ações fecharam em alta, liderada pelo setor siderúrgico e por ações financeiras. O índice composto da Bolsa de Taipé chegou ao final do dia em alta de 62,42 pontos (0,96%), em 6.594,60 pontos. As ações das siderúrgicas foram puxadas por expectativas de que distribuam polpudos dividendos. As ações da China Steel, papel mais negociado no mercado local, subiram 6,7%, enquanto os papéis da Tung Ho Steel Enterprise atingiu o limite de alta de 7%. Na Indonésia, o índice JSX composto, da Bolsa de Jacarta, avançou 0,73 ponto (0,06%), para fechar em 1.244,12 pontos. Na Bolsa de Cingapura, o índice Straits Times caiu 9,67 pontos (0,40%) e fechou em 2.431,72 pontos. Em Manila, nas Filipinas, o índice PSE caiu 20,66 pontos (0,96%) e terminou o dia em 2.138,71 pontos. Na Bolsa de Kuala Lumpur, na Malásia, o índice composto subiu 13,84 pontos (1,51%) e fechou em 927,85 pontos. Em Bangcoc, na Tailândia, o índice SET fechou em alta de 2,55 pontos (0,34%), em 747,09 pontos.