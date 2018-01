Bolsa da Coréia realiza lucro; Hong Kong cai A Bolsa de Hong Kong fechou com o índice Hang Seng em baixa de 10,84 pontos, ou 0,07%, aos 15.742,30 pontos. A maior parte das ações do setor imobiliário fechou em baixa. Alguns operadores atribuíram esse declínio às preocupações com o rumo da taxa de juros norte-americana após a reunião do Fed ontem. Após o fechamento do mercado, o BOC (Hong Kong) disse que vai elevar sua taxa básica de juro sobre crédito de 7,75% para 8%, mas o HSBC e o Bank of East Ásia mantiveram suas taxas inalteradas em 7,75% e 8%, respectivamente. As ações relacionadas à economia chinesa, no entanto, terminaram em alta no primeiro dia de negócios do ano do cachorro (China Mobile +0,8%, China Merchants +3,2%, China Resources Enterprises +3,3%). A Bolsa da Coréia do Sul fechou com o índice Kospi em baixa de 23,86 pontos, ou 1,70%, aos 1.375,97 pontos, em realização de lucros, depois dos fortes ganhos dos últimos dias. Nos últimos cinco pregões seguidos, o Kospi acumulou valorização de 7,8%. As exportadoras tiveram desempenho ruim por causa da valorização do won frente ao dólar. A elevação da taxa de juros pelo Fed também prejudicou o sentimento no mercado, disseram analistas. A Bolsa de Jacarta fechou com o índice JSX Composto em alta de 8,37 pontos, ou 0,68%, aos 1.240,69 pontos. Em Manila, nas Filipinas, o índice PSE cedeu 1,87 ponto, ou 0,09%, para 2.143,52 pontos. Em Cingapura, o índice Straits Times fechou em alta de 19,66 pontos, ou 0,82%, aos 2.431,74 pontos. As bolsas de Xangai, Taiwan e Kuala Lumpur não abriram hoje.