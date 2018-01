Bolsa da Coréia sobe 0,56%; Taiwan, 0,77% Após sessão marcada pela volatilidade, o índice Kospi, referencial da Bolsa da Coréia do Sul, apagou as perdas iniciais e fechou em 1.328,21 pontos, com valorização de 7,42 pontos (0,56%). A atuação de estrangeiros no mercado futuro serviu de gatilho para a guinada. A mudança de rota do mercado japonês também serviu de inspiração para os investidores. Em Cingapura, o índice Straits Times somou 11,48 pontos (0,47%), fechando em 2.440,98 pontos, com o robusto desempenho do Nikkei amenizando a preocupação com as perdas de ontem em Wall Street. Em Taipé, o índice Taiwan Weighted encerrou o dia em 6.612,97 pontos, com alta de 50,68 pontos (0,77%). As ações das fabricantes de transistores de filme fino para monitores de cristal líquido (TFT-LCD) subiram após a japonesa Sharp informar que deve encomendar monitores de LCD para uso em televisões de fabricantes de Taiwan. A AU Optronics, terceira maior empresa de TFT-LCD em faturamento, subiu 1,3%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng valorizou-se 108,23 pontos (0,71%), para fechar em 15.420,32 pontos, com compras de pechinchas e contaminado pelo ambiente externo. Na China, uma matéria informando que o governo deve flexibilizar as exigências para os investimentos de instituições estrangeiras foi citada como fator que motivou a alta de 0,5% do Xangai Composto, que fechou em 1.286,33 pontos. Segundo o jornal estatal Securities Journal, a China deve, provavelmente, finalizar o programa para Investidores Institucionais Estrangeiros Qualificados em abril ou maio, reduzindo o período de permanência obrigatória dos investimentos antes da repatriação desses recursos aos seus países de origem. Na Bolsa de Bangcoc, o Thai Set recuou 10,16 pontos (1,38%), para 727,91 pontos. Na Bolsa de Jacarta, na Indonésia, o Jacarta Composto registrou queda de 22,02 pontos (1,76%), para encerrar a sessão em 1.230,37 pontos. O KLSE Composto, da Malásia, avançou 2,74 pontos (0,30%), para 925,51 pontos. O PSE Composto, referencial da Bolsa das Filipinas, regrediu 17,75 pontos (0,85%), para 2.069,89 pontos.