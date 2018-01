Bolsa da Indonésia sobe 1,10% com decisão sobre juro Na Indonésia, o índice Jacarta Composto fechou em alta de 1,10%, ou, 13,71 pontos, fechando em 1.259,36 pontos, ampliando ganhos depois que o Banco da Indonésia deixou o juro inalterado em 12,75%. "O juro estável inspira os investidores a continuarem comprando blue chips", disse um trader. Na China, o índice Xangai Composto aproximou-se do nível psicológico de 1.300 pontos. O índice encerrou a sessão em queda de 0,4%, em 1.282,10 pontos, depois de ter alcançado 1.297,40 pontos - maior nível num dia em mais de dez meses. O índice Shenzhen Composto subiu 0,1%, fechando em 316,20 pontos. Nas Filipinas, o índice PSE Composto recuou 1,68%, ou 35,75 pontos, para fechar em 2.097,38 pontos, sob o impacto das perdas da blue chip Philippine Long Distance Telephone Co. (PLDT), segundo traders locais. As vendas dos papéis da empresa de telefonia foram deflagradas depois da divulgação de um relatório do Morgan Stanley reduzindo a classificação das ações da companhia de "overweight" para "equal-weight". "As perdas da PLDT foram provavelmente deflagradas pelo relatório do Morgan Stanley. Ele forneceu aos investidores a desculpa para a realização de lucros seguindo ganhos recentes", disse Mark Alan Canizares, analista de investimento da Citiseconline. Na Bolsa de Kuala Lumpur, na Malásia, o índice KLSE Composto recuou 0,60%, ou 5,55 pontos, fechando em 923,84 pontos. Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 0,20%, ou 31,05 pontos, fechando em 15.517,01 pontos. Em Bangcoc, na Tailândia, o índice Thai Set perdeu 0,10%, ou 0,75 ponto, fechando em 743,37 pontos. Na Coréia do Sul, o índice Kospi declinou 0,70%, ou 9,36 pontos, para fechar em 1.332,28 pontos.