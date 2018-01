Bolsa da Tailândia cai 0,94% com pressão sobre premiê Sem impulso externo marcante, as principais bolsas da Ásia exibiram comportamentos distintos e norteados por fatores domésticos hoje. As tensões na esfera política pesaram sobre o índice Thai Set, de Bangcoc, que cedeu 6,89 pontos (0,94%), para fechar em 727,76 pontos. As preocupações com o cenário político na Tailândia se ampliaram após quatro membros do parlamento filiados ao governista Partido Thai Rak Thai terem exortado o primeiro-ministro Thaksin Shinawatra a renunciar. As pressões sobre Thaksin começaram após sua família vender a participação controladora na empresa de telecomunicações Shin Corp para um grupo de investidores de Cingapura. A operação desencadeou acusações sobre corrupção, abuso de poder e manipulação de leis. Na Indonésia, o Jacarta Composto encerrou o dia em 1.236,08 pontos, com desvalorização de 11,32 pontos (0,91%). As ações da Telkom cederam 1,6%, após a agência Fitch ter revisado de positiva para estável a perspectiva de rating da Telkomsel, unidade celular da Telkom. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 28,57 pontos (0,18%), para 15.627,24 pontos, completando seis sessões consecutivas no território positivo. Na Malásia, o KLSE Composto ganhou 0,49 ponto (0,05%), para 925,67 pontos. O PSE Composto, referencial da Bolsa das Filipinas, cedeu 7,29 pontos (0,35%), para 2.076,81 pontos. Em Seul, o índice Kospi caiu 1,76 ponto (0,13%), para 1.346,49 pontos. O Taiwan Weighted, referencial da Bolsa de Taiwan, cedeu 55,04 pontos (0,82%), para 6.631,51 pontos, enquanto o Straits Times, de Cingapura, subiu 55,04 pontos (0,82%), para 6.631,51 pontos.